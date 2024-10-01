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Тележка для рум-сервиса, круглая Round - фото 1Тележка для рум-сервиса, круглая Round - фото 2

Тележка для рум-сервиса, круглая Round

Артикул: CH-003-942
38 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглая, габариты: d920х800см (920х420х800 - в сложенном виде).
каркас из зеркальной нержавеющей трубы, столешница цвета «орех» со складывающимися краями,все колеса поворотные d7,5см, два из них с тормозом. В сложенном виде ширина тележки 420 мм, к разложенном виде диаметр стола 920 мм

Размер92х80
объем товара (м3)0.3
вес, кг.15

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Диаметр920 мм
  • Материал каркасасталь
  • Страна изготовленияРоссия

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