Характеристики товара
Описание
Круглая, габариты: d920х800см (920х420х800 - в сложенном виде).
каркас из зеркальной нержавеющей трубы, столешница цвета «орех» со складывающимися краями,все колеса поворотные d7,5см, два из них с тормозом. В сложенном виде ширина тележки 420 мм, к разложенном виде диаметр стола 920 мм
Размер92х80
объем товара (м3)0.3
вес, кг.15
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Диаметр920 мм
- Материал каркасасталь
- Страна изготовленияРоссия