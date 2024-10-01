Характеристики товара
Описание
Тележка для РУМ-сервиса для установки термобокса с размером ШхГхВ 38х45х52.
Размер: 106х80
объем товара (м3): 0.3
вес, кг: 18
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Тележка для РУМ-сервиса для установки термобокса с размером ШхГхВ 38х45х52.
Размер: 106х80
объем товара (м3): 0.3
вес, кг: 18
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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