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Тележка для рум-сервиса, под термобокс Zenith - фото 1Тележка для рум-сервиса, под термобокс Zenith - фото 2

Тележка для рум-сервиса, под термобокс Zenith

Артикул: CH-003-944
39 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для РУМ-сервиса для установки термобокса с размером ШхГхВ 38х45х52.

Размер: 106х80
объем товара (м3): 0.3
вес, кг: 18

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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