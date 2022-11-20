Тележка для сбора использованного белья с мешком объемом 120 л. Корпус тележки изготовлен из металлической мебельной трубы и покрыт краской на полимерной основе. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 13
Объем, л 120
Максимальная грузоподъемность, кг 50
Масса, кг, не более 12
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50
Тележка для грязного белья ПК/ТБ71
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30
Тележка для прачечной ПК/ТП18
Тележка для прачечной ПК/ТП17
Тележка для прачечной ПК/ТП19.1