Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ14.6

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ14.6

4.5
5 890 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14.11
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ14.11
Следующий Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.1
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.1

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора использованного белья с мешком объемом 120 л. Корпус тележки изготовлен из металлической мебельной трубы и покрыт краской на полимерной основе. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная.

Загрузочная масса сухого белья, кг 13

Объем, л 120

Максимальная грузоподъемность, кг 50

Масса, кг, не более 12

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина450 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Допустимая нагрузка50 кг

С этим товаром покупают

Комод Метафрейм 2 секцииНастоящее фото товара Комод Метафрейм 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от53 999
Оптовая цена
13

Комод Метафрейм 2 секции

Комод Montana LA-2654Настоящее фото товара Комод Montana LA-2654, произведённого компанией ChiedoCover
от38 550
Оптовая цена
5

Комод Montana LA-2654

Настоящее фото товара Комод Гурк, произведённого компанией ChiedoCover
55 800
6

Комод Гурк

Настоящее фото товара Комод Крайг, произведённого компанией ChiedoCover
44 500
15

Комод Крайг

Настоящее фото товара Комод Маяно, произведённого компанией ChiedoCover
77 300
14

Комод Маяно

Настоящее фото товара Комод Бруньера, произведённого компанией ChiedoCover
54 000
5

Комод Бруньера

Настоящее фото товара Комод Соспиро, произведённого компанией ChiedoCover
45 700
9

Комод Соспиро

Другие товары из раздела тележки для горничных оптом

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
13

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
6

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
7

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
6

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50

Настоящее фото товара Тележка для грязного белья ПК/ТБ71, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
8

Тележка для грязного белья ПК/ТБ71

Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
6

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
11

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30

Настоящее фото товара Тележка для прачечной ПК/ТП18, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
11

Тележка для прачечной ПК/ТП18

Настоящее фото товара Тележка для прачечной ПК/ТП17, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
7

Тележка для прачечной ПК/ТП17

Настоящее фото товара Тележка для прачечной ПК/ТП19.1, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
10

Тележка для прачечной ПК/ТП19.1