Тележка для сбора использованного белья с двумя мешками объемом 120 л. Тележка сделана из металлической мебельной трубы и покрыта краской на полимерной основе. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная.
Крышка на мешке сделана из синтетического материала и является частью мешка
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50
Тележка для грязного белья ПК/ТБ71
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30
Тележка для прачечной ПК/ТП18
Тележка для прачечной ПК/ТП17
Тележка для прачечной ПК/ТП19.1
Тележка для прачечной ПК/ТП19.4