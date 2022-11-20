Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2

13 оценок

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Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.2

4.2
6 790 ₽
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Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.1
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Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора использованного белья с двумя мешками объемом 120 л. Тележка сделана из металлической мебельной трубы и покрыта краской на полимерной основе. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина650 мм
  • Высота950 мм
  • Вес13 кг

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