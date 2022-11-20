Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30

11 оценок

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Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30

4.3
9 090 ₽
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Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора использованного белья с мешком объемом 200 л. Тележка сделана из металлической мебельной трубы и покрыта краской на полимерной основе. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная.

Загрузочная масса сухого белья, кг 20

Объем, л 200

Максимальная грузоподъемность, кг 60

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина700 мм
  • Высота950 мм
  • Вес25 кг

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