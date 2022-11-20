Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ40

4.3
9 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ16.3
Следующий Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора и хранения использованного белья с мешком объемом 360 л. Тележка сделана из металлической мебельной трубы и покрыта краской на полимерной основе. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная.

Загрузочная масса сухого белья, кг 30

Объем, л 360

Максимальная грузоподъемность, кг 80

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина1200 мм
  • Высота950 мм
  • Вес30 кг

С этим товаром покупают

Комод с полками MurisНастоящее фото товара Комод с полками Muris, произведённого компанией ChiedoCover
от33 600
Оптовая цена
15Хит

Комод с полками Muris

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
от66 490
Оптовая цена
15

Комод BeFree BP-8025

Комод Montana LA-2651Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
11

Комод Montana LA-2651

Настоящее фото товара Комод Гурк, произведённого компанией ChiedoCover
55 800
6

Комод Гурк

Настоящее фото товара Комод Руден, произведённого компанией ChiedoCover
61 700
5

Комод Руден

Настоящее фото товара Комод Мало, произведённого компанией ChiedoCover
32 700
10

Комод Мало

Тумба прикроватная ЛофтНастоящее фото товара Тумба прикроватная Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 500
Оптовая цена
9

Тумба прикроватная Лофт

Другие товары из раздела тележки для горничных оптом

Настоящее фото товара Тележка для грязного белья ПК/ТБ71, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
8

Тележка для грязного белья ПК/ТБ71

Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
6

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18

Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
11

Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30

Настоящее фото товара Тележка для прачечной ПК/ТП18, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
11

Тележка для прачечной ПК/ТП18

Настоящее фото товара Тележка для прачечной ПК/ТП17, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
7

Тележка для прачечной ПК/ТП17

Настоящее фото товара Тележка для прачечной ПК/ТП19.1, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
10

Тележка для прачечной ПК/ТП19.1

Настоящее фото товара Тележка для прачечной ПК/ТП19.4, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
12

Тележка для прачечной ПК/ТП19.4

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
14

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
14

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена
15

Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1