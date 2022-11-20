Тележка для сбора и хранения использованного белья с мешком объемом 360 л. Тележка сделана из металлической мебельной трубы и покрыта краской на полимерной основе. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно колесо оснащено тормозом. Тележка усиленная, полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 360
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Тележка для грязного белья ПК/ТБ71
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30
Тележка для прачечной ПК/ТП18
Тележка для прачечной ПК/ТП17
Тележка для прачечной ПК/ТП19.1
Тележка для прачечной ПК/ТП19.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1