Тележка сбора и хранения использованного и чистого белья. Усиленные и высококачественные колеса обеспечивают плавный и устойчивый ход даже на неровной поверхности. Сетчатое дно мешка придает дополнительную прочность и не позволяет рваться даже при максимальной нагрузке. Также можно использовать для сбора различного мусора, например, такого как бумага, резиновые обрезки, всевозможные стружки и прочее. Объем тележки – 460 л. Комплектуется мешком из синтетической ткани. При комплектовании в ТК занимает небольшие объемы, за счет складывающегося каркаса. Диаметр колес: 100 мм
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ18
Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ30
Тележка для прачечной ПК/ТП18
Тележка для прачечной ПК/ТП17
Тележка для прачечной ПК/ТП19.1
Тележка для прачечной ПК/ТП19.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.4
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП24.1
Тележка для прачечной из нержавейки ПК/ТП22.5