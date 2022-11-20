Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50

6 оценок

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Тележка для сбора грязного белья ПК/ТБ50

4.7
6 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка сбора и хранения использованного и чистого белья. Усиленные и высококачественные колеса обеспечивают плавный и устойчивый ход даже на неровной поверхности. Сетчатое дно мешка придает дополнительную прочность и не позволяет рваться даже при максимальной нагрузке. Также можно использовать для сбора различного мусора, например, такого как бумага, резиновые обрезки, всевозможные стружки и прочее. Объем тележки – 460 л. Комплектуется мешком из синтетической ткани. При комплектовании в ТК занимает небольшие объемы, за счет складывающегося каркаса. Диаметр колес: 100 мм

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Длина670 мм
  • Высота1030 мм
  • Вес15 кг

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