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Тележка для склада ПК/ТС02 - фото 1

Тележка для склада ПК/ТС02

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для склада платформенная. Диаметр колес 160мм. Грузоподьемность 450кг.

Размер60х90х93(В)
объем товара (м3)0.15
вес, кг.10

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина900 мм
  • Вес10 кг
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