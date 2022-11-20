Характеристики товара
Описание
Тележка для склада платформенная. Диаметр колес 160мм. Грузоподьемность 450кг.
Размер70х125х93(В)
объем товара (м3)0.3
вес, кг.20
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина700 мм
- Длина1250 мм
- Вес20 кг
Тележка для склада платформенная. Диаметр колес 160мм. Грузоподьемность 450кг.
Размер70х125х93(В)
объем товара (м3)0.3
вес, кг.20
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