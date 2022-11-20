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Тележка для склада ПК/ТС09.4 - фото 1

Тележка для склада ПК/ТС09.4

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж с полками из фанеры. Неразборный. Колеса диаметром 160 мм.

Размер60х100х160(В)
объем товара (м3)1.0
вес, кг.30

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Основные характеристики

  • Высота1600 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1000 мм
  • Вес30 кг
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