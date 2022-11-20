Характеристики товара
Описание
Стеллаж с полками из ЛДСП. Неразборный. Колеса диаметром 160 мм.
Размер500х1000х1600(В)
объем товара (м3)0.8
вес, кг.30
Основные характеристики
- Высота1600 мм
- Ширина500 мм
- Длина1000 мм
- Вес30 кг
Стеллаж с полками из ЛДСП. Неразборный. Колеса диаметром 160 мм.
Размер500х1000х1600(В)
объем товара (м3)0.8
вес, кг.30
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