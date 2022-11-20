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Тележка для складных стульев, двухуровневая - фото 1

Тележка для складных стульев, двухуровневая

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Характеристики товара

Описание

Вместимость: 48 стульев

Тележки производятся согласно чертежам заказчиков, с учётом конструкции и размеров стульев, которые будут на них храниться и размеров дверных проёмов, через которые тележки с навешенными стульями будут провозить.

Тележка состоит из двух Т-образных стоек и соединяющих их трёх горизонтальных штанг. Каждая стойка установлена на две вращающиеся колёсные опоры, размещённые на концах горизонтальных балок. Стойки, штанги и балки изготовлены из стальных труб прямоугольного профиля с сечением 30х50 мм и толщиной стенок 1,5 мм. Крепление штанг к стойкам осуществляется с помощью болтовых соединений с резьбой М6. На верхней П-образной штанге и на средней Н-образной штанге с помощью сварки закреплены по 3 пары кронштейнов, на которые навешиваются стулья. Расстояния между штангами и кронштейнами определяются конструкциями стульев так, чтобы их можно было расположить двумя горизонтальными рядами и 2 или 3 (в зависимости от количества и толщины стульев в сложенном виде) вертикальными рядами с обеих сторон от штанг. Для удобства перемещения тележки на её торцах к стойкам и опорным балкам приварены ручки из трубы диаметром 20 мм. В нижней части каркаса по углам установлены 4 поворотные колесные опоры с диаметром колес 100-150мм и ободами из литой резины; в двух опорах колеса снабжены тормозами для фиксирования тележки и предотвращения её самопроизвольного движения.

Все детали конструкции тележки окрашены износостойкой порошковой эмалью.

Использование тележки для транспортировки и хранения стульев осуществляется путём навешивания стульев на кронштейны.

Гарантия на продукцию – 1 год.

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Основные характеристики

  • Высота1660 мм
  • Ширина1220 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материалсталь

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