Характеристики товара
Описание
Описание тележки для стульев на 20 штук
Вид тележки: одноуровневая
Вместимость: 20 складных стульев
Одноуровневая тележка для складных стульев ТЛ-7 предназначена для использования в помещениях с целью транспортировки и хранения складных стульев на предприятиях общественного питания, учреждениях культуры и промышленных предприятиях.
Тележки производятся с учётом конструкции и размеров стульев, которые будут на них храниться, а также, размеров дверных проёмов, через которые тележки со стульями будут провозить.
Тележка состоит из каркаса (рамы) и опорной пластины. Тележки ТЛ-7 с разными размерами имеют одинаковую конструкцию, расположение элементов которой и соотношения размеров отличаются в зависимости от модели и количества стульев. В удлинённую тележку ТЛ-7У можно поместить до 25-30 стульев, в зависимости от их размеров. Стулья в тележке располагаются в вертикальном положении, загрузка и выгрузка их осуществляется сверху.
Каркас тележки изготовлен из профильной стальной трубы сечением 25х25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. С торцевых сторон тележки в верхней части предусмотрены одна или две ручки из труб круглого сечения диаметром 25 мм для перемещения тележки и управления её движением. Все детали каркаса соединены сваркой и окрашены порошковой полимерной краской. В нижней части каркаса, по углам, установлены 4 колесных опоры с диаметрами колес 100 мм и ободами из чёрной литой резины. В двух опорах колеса поворотные и снабжены тормозами для фиксирования тележки и предотвращения её самопроизвольного движения.
В нижней части каркаса на прямоугольной раме по желанию заказчика может быть закреплен лист влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, который служит дополнительной опорой для поперечных перекладин стульев.
Гарантия на продукцию – 1 год.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1750 мм
- Глубина500 мм
- Материалсталь