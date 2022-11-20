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Тележка для складных стульев, малая - фото 1

Тележка для складных стульев, малая

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Тележка для складных стульев

Характеристики товара

Описание

Описание тележки для стульев на 20 штук

Вид тележки: одноуровневая

Вместимость: 20 складных стульев

Одноуровневая тележка для складных стульев ТЛ-7 предназначена для использования в помещениях с целью транспортировки и хранения складных стульев на предприятиях общественного питания, учреждениях культуры и промышленных предприятиях.

Тележки производятся с учётом конструкции и размеров стульев, которые будут на них храниться, а также, размеров дверных проёмов, через которые тележки со стульями будут провозить.

Тележка состоит из каркаса (рамы) и опорной пластины. Тележки ТЛ-7 с разными размерами имеют одинаковую конструкцию, расположение элементов которой и соотношения размеров отличаются в зависимости от модели и количества стульев. В удлинённую тележку ТЛ-7У можно поместить до 25-30 стульев, в зависимости от их размеров. Стулья в тележке располагаются в вертикальном положении, загрузка и выгрузка их осуществляется сверху.

Каркас тележки изготовлен из профильной стальной трубы сечением 25х25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. С торцевых сторон тележки в верхней части предусмотрены одна или две ручки из труб круглого сечения диаметром 25 мм для перемещения тележки и управления её движением. Все детали каркаса соединены сваркой и окрашены порошковой полимерной краской. В нижней части каркаса, по углам, установлены 4 колесных опоры с диаметрами колес 100 мм и ободами из чёрной литой резины. В двух опорах колеса поворотные и снабжены тормозами для фиксирования тележки и предотвращения её самопроизвольного движения.

В нижней части каркаса на прямоугольной раме по желанию заказчика может быть закреплен лист влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, который служит дополнительной опорой для поперечных перекладин стульев.

Гарантия на продукцию – 1 год.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1750 мм
  • Глубина500 мм
  • Материалсталь

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