Тележка сварная для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора использованной посуды.
Каркас изготовлен из нержавеющего стального профиля круглого сечения с порошковым покрытием на полимерной основе, устойчивым к частой санитарно-дезинфекционной обработке.
Комплектуется двумя съемными полками также из нержавеющей стали.
Тележка оборудована 4 поворотными колесами серого цвета, диаметром 100 мм.
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12
Тележка официанта из нержавеющей стали с дополнительным бортиком ТО21.1
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО22
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО27
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО30
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО29
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО29.3
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО31