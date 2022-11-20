Тележка для транспортировки пищи МТ12

6 оценок

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Тележка для транспортировки пищи МТ12

4.6
7 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка сварная для внутрикорпусной транспортировки пищи и сбора использованной посуды.

Каркас изготовлен из нержавеющего стального профиля круглого сечения с порошковым покрытием на полимерной основе, устойчивым к частой санитарно-дезинфекционной обработке.

Комплектуется двумя съемными полками также из нержавеющей стали.

Тележка оборудована 4 поворотными колесами серого цвета, диаметром 100 мм.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина970 мм
  • Ширина640 мм

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