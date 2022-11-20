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Тележка для уборки, ПО ТУ 2 - фото 1

Тележка для уборки, ПО ТУ 2

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина1300 мм
  • Вес16 кг

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