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Тележка для уборки Rubbermaid - фото 1

Тележка для уборки Rubbermaid

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1359 мм
  • Ширина559 мм
  • Глубина1225 мм

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