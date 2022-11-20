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Тележка для уборки, ТУ-1

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Характеристики товара

Описание

Тележка для уборки с мешком для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств, ведра для воды. Без швабры. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Мешок 110 л. из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

объем товара (м3): 0.5
вес, кг: 15

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина1050 мм
  • Вес15 кг

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