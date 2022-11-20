Характеристики товара
Описание
Тележка для уборки с мешком для сбора грязного белья, полка для тряпки и моющих средств, ведра для воды. Без швабры. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
объем товара (м3): 0.45
вес, кг: 14
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина500 мм
- Глубина900 мм
- Вес14 кг