Характеристики товара
Описание
Размер41х110х105(В)
объем товара (м3)0.2
вес, кг.15
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина410 мм
- Глубина1100 мм
- Вес15 кг
Размер41х110х105(В)
объем товара (м3)0.2
вес, кг.15
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