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Тележка двухведерная 2Х17 металл/хром, с отжимом, сеткой и держателем для мешка на 120л, ТУ-9.4

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Размер41х110х105(В)
объем товара (м3)0.2
вес, кг.15

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина1100 мм
  • Вес15 кг

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