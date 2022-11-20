Характеристики товара
Описание
Уборочная тележка 2-х ведерная * 25 л , хромированная база с отжимом. Габариты: 860×410×900 мм.
Размер86х41х90(В)
объем товара (м3)0.2
вес, кг.10
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина410 мм
- Глубина860 мм
- Вес10 кг
Уборочная тележка 2-х ведерная * 25 л , хромированная база с отжимом. Габариты: 860×410×900 мм.
Размер86х41х90(В)
объем товара (м3)0.2
вес, кг.10
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