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Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, ТУ-9.3

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Уборочная тележка 2-х ведерная * 25 л , хромированная база с отжимом. Габариты: 860×410×900 мм.

Размер86х41х90(В)
объем товара (м3)0.2
вес, кг.10

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина860 мм
  • Вес10 кг

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