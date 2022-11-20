Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ05

9 оценок

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Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ05

4.7
14 290 ₽
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Тележка Limousin
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Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ07

Характеристики товара

Описание

Тележка сервировочная с подстольным ящиком, закрывающимся на замок, со стеллажами из МДФ, хромированные зеркальные ножки из трубы, выдвижной ящик. Стеллажи изготовлены из МДФ, ламинированного износостойким пластиком светло-коричневого или темно-коричневого цветов

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Высота950 мм
  • Вес16 кг

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