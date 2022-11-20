Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ07

13 оценок

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Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ07

4.4
14 290 ₽
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Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ05
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Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ08

Характеристики товара

Описание

Тележка для обслуживания номеров с 3-мя стеллажами. Стеллажи изготовлены из МДФ, ламинированного, износостойким к царапинам и любым другим повреждениям, пластиком светло-коричневого или темно-коричневого цветов. Ножки изготовлены из металлической хромированной трубы. Ограничители полок из нержавеющей стали

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Высота850 мм
  • Вес16 кг

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