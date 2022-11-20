Тележка для обслуживания номеров с 3-мя стеллажами. Стеллажи изготовлены из МДФ, ламинированного, износостойким к царапинам и любым другим повреждениям, пластиком светло-коричневого или темно-коричневого цветов. Ножки изготовлены из металлической хромированной трубы. Ограничители полок из нержавеющей стали
Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ09
Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ14
Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ18
Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс
Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс
Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса
Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса