Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ09

10 оценок

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Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ09

4.2
17 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка сервировочная, со стеллажами из МДФ, ножки из хромированной стали, ящик с дверцей оборудован замком. Стеллажи изготовлены из МДФ, ламинированного износостойким пластиком светло-коричневого или темно-коричневого цветов

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Высота850 мм
  • Вес20 кг

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