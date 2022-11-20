Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ18

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ18

4.9
24 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ14
Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ14
Следующий Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая

Характеристики товара

Описание

Тележка стальная сервировочная в стиле "Винтаж" со стальными колесами. Стеллажи изготовлены из стали и дерева ценной породы (бук)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина950 мм
  • Высота900 мм
  • Вес35 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
75
Оптовая цена
5

Зажим прозрачный с липучкой

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
540
Оптовая цена
6

Фуршетная юбка 01, розовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
540
Оптовая цена
12

Фуршетная юбка 01, шоколадная

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, красная, произведённого компанией ChiedoCover
660
Оптовая цена
14

Фуршетная юбка 02, красная

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
660
Оптовая цена
9

Фуршетная юбка 02, розовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
660
Оптовая цена
13

Фуршетная юбка 02, шоколадная

Настоящее фото товара Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
6

Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном

Другие товары из раздела сервировочные тележки

Настоящее фото товара Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
14

Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая

Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобоксНастоящее фото товара Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена
9

Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс

Настоящее фото товара Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
8

Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс

Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
24 450
Оптовая цена
10

Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса

Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
7

Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса

Стол для общественного питания, Рум 8Настоящее фото товара Стол для общественного питания, Рум 8, произведённого компанией ChiedoCover
67 690
Оптовая цена
14

Стол для общественного питания, Рум 8

Настоящее фото товара Сервировочный столик Бирвист, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
14

Сервировочный столик Бирвист

Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 000
Оптовая цена
9

Стол Слуга кофейный