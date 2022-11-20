Тележка стальная сервировочная в стиле "Винтаж" со стальными колесами. Стеллажи изготовлены из стали и дерева ценной породы (бук)
Зажим прозрачный с липучкой
Фуршетная юбка 01, розовая
Фуршетная юбка 01, шоколадная
Фуршетная юбка 02, красная
Фуршетная юбка 02, розовая
Фуршетная юбка 02, шоколадная
Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном
Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс
Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс
Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса
Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
Стол для общественного питания, Рум 8
Сервировочный столик Бирвист
Стол Слуга кофейный