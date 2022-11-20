Тележка из МДФ для горничной с выдвижными ящиками, ПК/ТГУ05

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка из МДФ для горничной с выдвижными ящиками, ПК/ТГУ05

4.3
38 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ13.2
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ13.2
Следующий Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21

Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого белья, и иных средств для номеров

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина1200 мм
  • Высота1400 мм
  • Вес20 кг

С этим товаром покупают

Комод с ящиками SkvereiНастоящее фото товара Комод с ящиками Skverei, произведённого компанией ChiedoCover
от36 400
Оптовая цена
14Хит

Комод с ящиками Skverei

Комод с полкой Loft DeverlasНастоящее фото товара Комод с полкой Loft Deverlas, произведённого компанией ChiedoCover
от37 200
Оптовая цена
5Хит

Комод с полкой Loft Deverlas

Комод BiduaНастоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
от47 400
Оптовая цена
6Хит

Комод Bidua

Настоящее фото товара Комод Метрополис, произведённого компанией ChiedoCover
от115 999
Оптовая цена
7

Комод Метрополис

Комод Метафрейм 2 секцииНастоящее фото товара Комод Метафрейм 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от53 999
Оптовая цена
13

Комод Метафрейм 2 секции

Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 60, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена
12

Комод Loft Reg1D1S 60

Настоящее фото товара Комод Бруньера, произведённого компанией ChiedoCover
54 000
5

Комод Бруньера

Другие товары из раздела тележки для горничных оптом

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н, произведённого компанией ChiedoCover
21 090
Оптовая цена
15

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
12

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена
13

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
10

Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
14

Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8

Настоящее фото товара Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
7

Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95

Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03, произведённого компанией ChiedoCover
25 390
Оптовая цена
13

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03

Настоящее фото товара Тележка для горничной с мешками и полками, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена
11

Тележка для горничной с мешками и полками

Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л

Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от26 400
Оптовая цена
10

Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки