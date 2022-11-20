Тележка для развоза чистого белья, и иных средств для номеров
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н
Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7
Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8
Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03
Тележка для горничной с мешками и полками
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки