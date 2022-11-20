Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н

15 оценок

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Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н

4.2
21 090 ₽
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Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21
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Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2

Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных со стеллажами из МДФ и 2-мя мешками объемом 110 л. для сбора использованного белья. Каркас тележки изготовлен из нержавеющей трубы с зеркальным покрытием. Стеллажи изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина1100 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес43 кг

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