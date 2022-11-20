Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21

12 оценок

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Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21

4.1
17 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных со стеллажами из МДФ и 2-мя мешками бежевого цвета и объемом 110 л. для сбора использованного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой порошковой краской на полимерной основе. Стеллажи изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер стеллажа 70х50 см., расстояние между стеллажами 22 см. Верхний стеллаж имеет борта 10 см. для дезсредств. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно из колёс оснащено тормозом. Тележка усиленная, сварная

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина1400 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес40 кг

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