Тележка для горничных со стеллажами из МДФ и 2-мя мешками бежевого цвета и объемом 110 л. для сбора использованного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой порошковой краской на полимерной основе. Стеллажи изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер стеллажа 70х50 см., расстояние между стеллажами 22 см. Верхний стеллаж имеет борта 10 см. для дезсредств. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно из колёс оснащено тормозом. Тележка усиленная, сварная
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н
Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7
Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8
Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03
Тележка для горничной с мешками и полками
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная