Тележка для горничных со стеллажами из МДФ и 2-мя мешками объемом 110 л. для сбора использованного белья. Стеллажи изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер стеллажа 70х50 см., расстояние между стеллажами 22 см. Верхний стеллаж имеет борта 10 см. для дезсредств. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая
Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик
Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, серая