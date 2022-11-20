Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03

13 оценок

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Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03

4.2
25 390 ₽
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Тележка для горничной с мешками и полками

Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных со стеллажами из МДФ и 2-мя мешками объемом 110 л. для сбора использованного белья. Стеллажи изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер стеллажа 70х50 см., расстояние между стеллажами 22 см. Верхний стеллаж имеет борта 10 см. для дезсредств. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина1400 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес45 кг

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