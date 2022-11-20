390 ₽

Оптовая цена

7

Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95

25 390 ₽

Оптовая цена

13

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03

30 990 ₽

Оптовая цена

11

Тележка для горничной с мешками и полками

от 21 990 ₽

Оптовая цена

13

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л

от 26 400 ₽

Оптовая цена

10

Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки

от 23 490 ₽

Оптовая цена

7

Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная

от 23 490 ₽

Оптовая цена

9

Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая

от 19 790 ₽

Оптовая цена

10

Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком

от 20 590 ₽

Оптовая цена

6

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая

от 32 290 ₽

Оптовая цена

5

Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками