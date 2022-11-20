Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7

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Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7

5
17 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка для напитков со стеллажами из МДФ и закрывающимися на замок дверцами. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой порошковой краской на полимерной основе. стеллажи изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер стеллажа 50х100 см., расстояние между стеллажами для стандартных размеров ПЭТ упаковок напитков, бутылок и банок. Верхний стеллаж имеет борта 10 см. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно из колёс оснащено тормозом. Тележка усиленная, сварная

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Длина1400 мм
  • Высота1180 мм
  • Вес45 кг

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