Тележка для напитков со стеллажами из МДФ. Стеллажи изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер стеллажа 50х80 см., расстояние между стеллажами для стандартных размеров ПЭТ упаковок напитков, бутылок и банок. Верхний стеллаж имеет борта 10 см. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно из колёс оснащено тормозом
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками ПК/ТГУ03
Тележка для горничной с мешками и полками
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая
Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик