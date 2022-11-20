Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8

14 оценок

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Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8

4.2
16 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка для напитков со стеллажами из МДФ. Стеллажи изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер стеллажа 50х80 см., расстояние между стеллажами для стандартных размеров ПЭТ упаковок напитков, бутылок и банок. Верхний стеллаж имеет борта 10 см. Колеса все поворотные, резина не оставляет следов на полу, одно из колёс оснащено тормозом

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина800 мм
  • Высота1200 мм
  • Вес30 кг

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