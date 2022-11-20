Тележка медицинская или наркозная, достаточно универсальна в применении и используется для транспортировки инструмента, материалов и оборудования в любом медицинском учреждении.
Количество выдвижных ящиков: 2 шт
Внутренние размеры ящика (ДxШxВ): 480x340x115 мм
Внутренние размеры ниши под ящиками (ДxШxВ): 550x550x290
Допустимая нагрузка: 50 кг
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