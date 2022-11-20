Тележка медицинская, многофункциональная МТ05

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Тележка медицинская, многофункциональная МТ05

4.8
44 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка медицинская или наркозная, достаточно универсальна в применении и используется для транспортировки инструмента, материалов и оборудования в любом медицинском учреждении.

Количество выдвижных ящиков: 2 шт

Внутренние размеры ящика (ДxШxВ): 480x340x115 мм

Внутренние размеры ниши под ящиками (ДxШxВ): 550x550x290

Допустимая нагрузка: 50 кг

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Длина780 мм
  • Ширина650 мм

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