Тележка многофункциональная уборочная

6 оценок

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Тележка многофункциональная уборочная

4.4
24 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Тележка уборочная 2х18 л с отжимом, держателем мусорного мешка и лотком
Тележка уборочная 2х18 л с отжимом, держателем мусорного мешка и лотком
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Тележка многофункциональная уборочная 2

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияТурция

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