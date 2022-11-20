Тележка МТ13

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Тележка МТ13

4.6
8 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Тележка для белья МТ08
Тележка для белья МТ08
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Тележка МТ15

Характеристики товара

Описание

Каркас тележки изготовлен из профильной трубы 25x25 мм, стального прутка диаметром 4 мм и проволоки диаметром 8 мм, с порошковым покрытием на полимерной основе

Ручка для перевозки изготовлена из трубы диаметром 25 мм

Полки из цельного стального листа имеют борта со всех сторон, из металлического прутка покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской.

Колеса все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу, два колеса оборудовано тормозом.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Длина1100 мм
  • Ширина600 мм
  • Вес33 кг

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