Каркас тележки изготовлен из профильной трубы 25x25 мм, стального прутка диаметром 4 мм и проволоки диаметром 8 мм, с порошковым покрытием на полимерной основе
Ручка для перевозки изготовлена из трубы диаметром 25 мм
Полки из цельного стального листа имеют борта со всех сторон, из металлического прутка покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской.
Колеса все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу, два колеса оборудовано тормозом.
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Ручник впитывающий, белый
Ручник официанта, бордовый
Ручник официанта, желтый
Ручник официанта, синий
Ручник впитывающий, бежевый
Ручник впитывающий, синий
Тележка для горничной с мешками и полками
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая
Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик
Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками