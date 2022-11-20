Тележка МТ15

15 оценок

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Тележка МТ15

4.9
9 790 ₽
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Тележка МТ13
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Тележка для горничной с мешками и полками

Характеристики товара

Описание

Каркас тележки изготовлен из металлической трубы с порошковым покрытием на полимерной основе.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина1000 мм
  • Ширина560 мм
  • Вес20 кг

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