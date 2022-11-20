Тележка официанта из нержавеющей стали с дополнительным бортиком ТО21.1

10 оценок

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Тележка официанта из нержавеющей стали с дополнительным бортиком ТО21.1

4.4
10 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка официанта с 2-мя полками глубиной 3 см.

Каркас сделан из квадратной матовой нержавеющей трубы.

Усиленные колеса диаметром 100 мм все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Длина800 мм
  • Ширина500 мм
  • Вес13 кг

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