Тележка официанта с 2-мя полками глубиной 3 см.
Каркас сделан из квадратной матовой нержавеющей трубы.
Усиленные колеса диаметром 100 мм все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом.
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник впитывающий, черный
Ручник впитывающий, серый
Ручник официанта, бордовый
Ручник официанта, синий
Ручник официанта, темно-зеленый
Ручник впитывающий, фиолетовый
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО27
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО30
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО29
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО29.3
Тележка официанта из нержавеющей стали ТО31
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО33.1
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО34
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО37
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО38
Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44