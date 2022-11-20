Тележка для официанта с 2-мя полками.
Каркас тележки изготовлен из квадратной нержавеющей трубы с зеркальным покрытием. Полки имеют борта в виде рамы из зеркальной нержавеющей трубы, изготовлены из ламината цвета венге.
Усиленные колеса диаметром 100 мм все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу.
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО38
Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО45.1
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1
Тележка для муки ТО47
Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41
Тележка для официанта из нержавеющей стали для сбора посуды ТО77
Тележка для транспортировки пищи МТ12