Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО37

9 оценок

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Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО37

4.1
19 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тележка для официанта с 3-мя полками.

Каркас тележки изготовлен из нержавеющей трубы с зеркальным покрытием. Полки имеют борта в виде рамы из зеркальной нержавеющей трубы, изготовлены из ламината.

Усиленные колеса диаметром 100 мм все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Длина950 мм
  • Ширина550 мм
  • Вес25 кг

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