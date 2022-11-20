Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО38

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО38

4.6
17 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО37
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО37
Следующий Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44
Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44

Характеристики товара

Описание

Тележка сервировочная с ножками из нержавеющей трубы с зеркальным покрытием.

Полки изготовлены из МДФ, ламинированного износостойким пластиком (светло-коричневый/темно-коричневый цвет).

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Длина900 мм
  • Ширина400 мм
  • Вес20 кг

С этим товаром покупают

Полотенце для официанта, х/бНастоящее фото товара Полотенце для официанта, х/б, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена
12Хит

Полотенце для официанта, х/б

Настоящее фото товара Ручник впитывающий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
9

Ручник впитывающий, черный

Настоящее фото товара Ручник официанта, серый, произведённого компанией ChiedoCover
350
Оптовая цена
6

Ручник официанта, серый

Настоящее фото товара Ручник официанта, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
350
Оптовая цена
5

Ручник официанта, бордовый

Настоящее фото товара Ручник официанта, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
350
Оптовая цена
15

Ручник официанта, темно-синий

Настоящее фото товара Ручник впитывающий, произведённого компанией ChiedoCover
350
Оптовая цена
8

Ручник впитывающий

Настоящее фото товара Ручник впитывающий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
8

Ручник впитывающий, синий

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО45.1, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
6

Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО45.1

Настоящее фото товара Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена
10

Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1

Настоящее фото товара Тележка для муки ТО47, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена
9

Тележка для муки ТО47

Настоящее фото товара Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
11

Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32

Настоящее фото товара Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена
7

Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40

Настоящее фото товара Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена
13

Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41

Настоящее фото товара Тележка для официанта из нержавеющей стали для сбора посуды ТО77, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена
13

Тележка для официанта из нержавеющей стали для сбора посуды ТО77

Настоящее фото товара Тележка для транспортировки пищи МТ12, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
6

Тележка для транспортировки пищи МТ12

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТН11, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
6

Тележка официанта из нержавеющей стали ТН11

Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
11

Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12