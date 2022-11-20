Тележка сервировочная с ножками из нержавеющей трубы с зеркальным покрытием.
Полки изготовлены из МДФ, ламинированного износостойким пластиком (светло-коричневый/темно-коричневый цвет).
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО45.1
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1
Тележка для муки ТО47
Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41
Тележка для официанта из нержавеющей стали для сбора посуды ТО77
Тележка для транспортировки пищи МТ12
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН11
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12