Тележка официанта из нержавеющей стали ТО27

12 оценок

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Тележка официанта из нержавеющей стали ТО27

4.3
9 990 ₽
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Тележка официанта из нержавеющей стали ТО22
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Тележка официанта из нержавеющей стали ТО30

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора посуды с 2-мя полками глубиной 7 см.

Каркас сделан из квадратной матовой нержавеющей трубы.

Усиленные колеса диаметром 100 мм все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Длина800 мм
  • Ширина500 мм
  • Вес13 кг

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