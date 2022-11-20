Тележка официанта с 5 полками глубиной 3 см.
Каркас сделан из квадратной матовой нержавеющей трубы.
Усиленные колеса диаметром 100 мм все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом.
Полотенце для официанта, лен
Полотенце для официанта, х/б
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, белый
Ручник впитывающий
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО33.1
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО34
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО37
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО38
Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО45.1
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1
Тележка для муки ТО47
Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40