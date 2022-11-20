Тележка официанта для перевозки подносов.
Каркас сделан из квадратной матовой нержавеющей трубы.
Усиленные колеса диаметром 100 мм все поворотные, резина серого цвета не оставляет следов на полу, одно колесо оборудовано тормозом.
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО34
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО37
Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО38
Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО45.1
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1
Тележка для муки ТО47
Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41