Данная модель тележки укомплектовывается тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешком из высокопрочного нейлона объемом 135 л, 75л. на кронштейне, стеллажом для пылесоса или ведер
Тележка разборная для горничной ПК/ТР06
Тележка разборная для горничной ПК/ТР08
Тележка разборная для горничной ПК/ТР09
Тележка разборная для горничной ПК/ТР10
Тележка разборная для горничной ПК/ТР07
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ13.2
Тележка из МДФ для горничной с выдвижными ящиками, ПК/ТГУ05
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2