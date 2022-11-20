Тележка разборная для горничной ПК/ТР06

7 оценок

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Тележка разборная для горничной ПК/ТР06

4.6
12 390 ₽
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Тележка разборная для горничной ПК/ТР05
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Тележка разборная для горничной ПК/ТР08

Характеристики товара

Описание

Данная модель тележки укомплектовывается тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешком из высокопрочного нейлона объемом 135 л, стеллажом для пылесоса или ведер. Тележка укомплектована 2 ведрами объемом 17 л. с отжимом

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина1150 мм
  • Высота1050 мм
  • Вес20 кг
  • Короб для белья135 л

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