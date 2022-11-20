Тележка укомплектовывается мешком из высокопрочного нейлона объемом 240 л. с крышкой. Такой вариант комплектации тележки комфортен, если белье какое-то время необходимо держать в тележке.
Тележка разборная для горничной ПК/ТР10
Тележка разборная для горничной ПК/ТР07
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ13.2
Тележка из МДФ для горничной с выдвижными ящиками, ПК/ТГУ05
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н
Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7
Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8