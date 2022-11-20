7 190 ₽

Оптовая цена

10

Тележка разборная для горничной ПК/ТР10

7 190 ₽

Оптовая цена

11

Тележка разборная для горничной ПК/ТР07

8 490 ₽

Оптовая цена

15

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ13.2

38 390 ₽

Оптовая цена

7

Тележка из МДФ для горничной с выдвижными ящиками, ПК/ТГУ05

17 290 ₽

Оптовая цена

12

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21

21 090 ₽

Оптовая цена

15

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н

18 990 ₽

Оптовая цена

12

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2

23 390 ₽

Оптовая цена

13

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н

17 590 ₽

Оптовая цена

10

Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7

16 890 ₽

Оптовая цена

14

Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8