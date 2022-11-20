Тележка разборная для горничной ПК/ТР09

14 оценок

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Тележка разборная для горничной ПК/ТР09

4.1
7 190 ₽
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Тележка разборная для горничной ПК/ТР08
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Тележка разборная для горничной ПК/ТР10

Характеристики товара

Описание

Тележка укомплектовывается мешком из высокопрочного нейлона объемом 240 л. и полиэтиленовым мешком объемом 120 л. для сбора мусора (на кронштейне), стеллажом для ведер или пылесоса

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина1100 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг
  • Короб для белья240 л

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