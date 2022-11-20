Тележка укомплектовывается мешком из высокопрочного нейлона объемом 240 л. и полиэтиленовым мешком объемом 120 л. для сбора мусора (на кронштейне), стеллажом для ведер или пылесоса
Тележка разборная для горничной ПК/ТР07
Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья ПК/ТБ13.2
Тележка из МДФ для горничной с выдвижными ящиками, ПК/ТГУ05
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, ПК/ТГ11.21
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.2н
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная ПК/ТГУ11.2
Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки ПК/ТГУ11.2н
Тележка из МДФ для напитков, каркас из нержавейки ПК/ТГ11.7
Тележка из МДФ для напитков ПК/ТГ11.8
Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95