Характеристики товара
Описание
Тележка для РУМ-сервиса для установки термобокса с размером ШхГхВ 38х45х52.
Размер: 100х80
объем товара (м3): 0.3
вес, кг: 18
Тележка для РУМ-сервиса для установки термобокса с размером ШхГхВ 38х45х52.
Размер: 100х80
объем товара (м3): 0.3
вес, кг: 18
Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс
Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса
Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
Сервировочный столик Бирвист
Стол Слуга кофейный
Стол Слуга прикроватный
Стол Слуга круглый
Стол Слуга сервировочный
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)
Стойка LEURBARRIER SLIM
Стойка PROBARRIER SLIM
Стойка JETBELT
Стойка JETBELT SLIM
Стойка LEURBARRIER
Стойка GOLD
Стойка PROBARRIER (с широкой лентой)