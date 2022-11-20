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Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс - фото 1

Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс

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Характеристики товара

Описание

Тележка для РУМ-сервиса из МДФ размером ШхГхВ 38х45х52.
Термобокс в комплект не входит.

Размер: 50х80х95(В)
объем товара (м3): 0.4
вес, кг: 25

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина950 мм

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