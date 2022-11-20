Характеристики товара
Описание
Тележка для РУМ-сервиса из МДФ размером ШхГхВ 38х45х52.
Термобокс в комплект не входит.
Размер: 50х80х95(В)
объем товара (м3): 0.4
вес, кг: 25
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина500 мм
- Длина950 мм
Тележка для РУМ-сервиса из МДФ размером ШхГхВ 38х45х52.
Термобокс в комплект не входит.
Размер: 50х80х95(В)
объем товара (м3): 0.4
вес, кг: 25
Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс
Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса
Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
Сервировочный столик Бирвист
Стол Слуга кофейный
Стол Слуга прикроватный
Стол Слуга круглый
Стол Слуга сервировочный
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)
Стойка LEURBARRIER SLIM
Стойка PROBARRIER SLIM
Стойка JETBELT
Стойка JETBELT SLIM
Стойка LEURBARRIER
Стойка GOLD
Стойка PROBARRIER (с широкой лентой)