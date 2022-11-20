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Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная - фото 1

Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная

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Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина1400 мм
  • Вес55 кг
  • Материалметалл, МДФ

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