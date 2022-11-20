Тележка рамно-стеллажная с двойным подгибом края (исключение травм), сварная, для гастроемкостей.
Расстояние между уровнями - 100 мм. Верхняя полка 700х600 мм с бортиком 15 мм.
Колеса все поворотные, диаметром 100 мм, одно колесо оборудовано тормозом.
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник впитывающий, серый
Ручник официанта, серый
Ручник официанта, темно-синий
Ручник официанта, темно-зеленый
Ручник впитывающий, бежевый
Ручник впитывающий, синий
Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40
Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41
Тележка для официанта из нержавеющей стали для сбора посуды ТО77
Тележка для транспортировки пищи МТ12
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН11
Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12
Тележка официанта из нержавеющей стали с дополнительным бортиком ТО21.1