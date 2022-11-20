Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1

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Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1

4.7
20 190 ₽
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Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО45.1
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Характеристики товара

Описание

Тележка рамно-стеллажная с двойным подгибом края (исключение травм), сварная, для гастроемкостей.

Расстояние между уровнями - 100 мм. Верхняя полка 700х600 мм с бортиком 15 мм.

Колеса все поворотные, диаметром 100 мм, одно колесо оборудовано тормозом.

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Длина750 мм
  • Ширина600 мм
  • Вес22 кг

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